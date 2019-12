O casal de Terra de Areia foi morto na madrugada de sábado em Capão da Canoa.

O feriadão de Natal mal começou e já deixou vítimas nas estradas gaúchas. Durante a madrugada de sábado (21) dois acidentes na Rodovia Nelson Gonçalves (ERS-389) ocasionaram três mortes e outras cinco pessoas feridas.

Por volta de 0h e 30min, um carro atingiu duas ciclistas. O acidente ocorreu entre os quilômetros 87 e 88 da rodovia, no município de Torres. Uma das mulheres acabou morrendo na hora. Já a outra foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O motorista acabou fugindo do local do acidente. A Polícia Civil de Torres informou que uma parte do veículo acabou ficando na rodovia e que deve auxiliar na identificação do automóvel.

O outro acidente ocorreu em Capão da Canoa, no quilômetro 39 da antiga Estrada do Mar. O acidente envolveu envouveu uma motocicleta Honda Titan com placas de Terra de Areia, um automóvel Ford Ka com placas de Campo Bom e outro veículo com placas de Brasília (DF).

O condutor da moto, Ezequiel Alves Pereira (20) morreu no local. Já a passageira, Lidiane Matos, também de 20 anos, foi encaminhada ao Hospital Santa Luzia, porém não resistiu aos ferimentos e também faleceu. Outras quatro pessoas que estavam nos dois automóveis acabaram ficando feridas e foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento médico. Nenhuma delas corre risco de morte.