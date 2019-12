Uma blitz na avenida Paraguassu, em Capão da Canoa, abriu a temporada da Balada Segura no Litoral neste veraneio. Foram abordados 57 veículos e realizados 45 testes. Quatro condutores foram autuados por teste positivo para álcool e 12 por recusa em soprar o etilômetro. No total, foram registradas 49 infrações diversas na sexta-feira (20/12), especialmente falta do cinto de segurança. Servidores da Escola Pública de Trânsito do DetranRS acompanharam a operação e conversaram com os condutores buscando sensibilizá-los a não descuidarem da segurança no trânsito nas férias.

No sábado (21/12) pela manhã, durante a cerimônia de abertura do RS Verão Total, a Balada Segura também esteve presente. Uma ação educativa envolveu agentes da Balada Segura e Escola Pública de Trânsito do DetranRS com muita conversa sobre empatia no trânsito, além de distribuição de material informativo.



A blitz na noite de sábado foi na avenida Poti, também em Capão da Canoa. Foram abordados 104 veículos e realizados 92 testes. Somente quatro registraram positivo e 12 ser recusaram a fazer o teste. Os agentes do DetranRS ainda registraram 57 autos por infrações diversas.



A partir de janeiro, equipes do DetranRS acompanhados da Brigada Militar estarão no Litoral Norte, Sul e praias de águas doces para levar mais segurança aos veranistas.



Retirada de CNH no litoral

Neste ano, uma parceria do DetranRS com a Polícia Civil permitirá que os condutores tenham mais uma opção para retirada das CNHs recolhidas nas blitze do Litoral (são recolhidas por 24 horas as CNHs de condutores que tiveram teste positivo para álcool ou se recusaram a fazer o etilômetro). Até então, só era possível retirar o documento na capital ou no município de origem do condutor. A partir dessa temporada, se preferir, o condutor poderá optar por retirar o documento na delegacia de Xangri-lá (av. Paraguassu, 1.027).



Texto: Mariana Goldmeier Tochetto/Ascom DetranRS

Edição: Marcelo Flach/Secom

Foto: Arquivo DetranRS