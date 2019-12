Entre a sexta-feira (20) e a quarta-feira (25), o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) registrou 115 acidentes, sendo 46 com danos materiais, 64 com lesões corporais e sete mortes nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul.

Durante a operação foram fiscalizados 19.433 veículos e abordadas 29.812 pessoas, sendo emitidas 5.286 autuações por diversas infrações e 9.141 por excesso de velocidade.

Para dar continuidade ao trabalho de enfrentamento da alcoolemia ao volante foram intensificadas as abordagens com emprego do etilômetro, sendo realizados 2.488 testes. Foram presos 32 motoristas por dirigirem sob efeito de álcool e 67 negaram-se a realizar o bafômetro. Além disso, foram recolhidos 366 veículos em situação irregular e 129 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs).

Comunicação Social CRBM