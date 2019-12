Nesta quinta-feira (12/12) foi aberta oficialmente a Operação Golfinho do Comando Rodoviário da Brigada Militar, pelo 3º Batalhão Rodoviário, com a base operacional em Osório. A operação contará com reforço de recursos humanos e viaturas, para ampliar a capacidade operativa e a segurança rodoviária nas rodovias estaduais do litoral norte gaúcho.

A abertura teve início com a moldura do efetivo na sede da 3º Companhia Rodoviária de Osório, onde foi apresentado pelo comandante do 3ºBRBM, major Rafael Tiaraju de Oliveira ao Chefe do Estado-Maior do Comando Rodoviário da Brigada Militar, tenente-coronel Marcelo Fraga Carpes, todo o efetivo orgânico das frações litorâneas e em reforço a operação.

Os policiais militares deslocaram em comboio pelo município de Osório, até o auditório da FACOS, onde foram repassadas as ordens e destacas as missões para o bom andamento da operação que se encerra no dia 02 de março de 2020.

Na Operação Golfinho do litoral norte serão atendidos 18 municípios e mais de 775 Km de malha rodoviária, reforçando o emprego das guarnições de serviço em pontos estratégicos para apoiar a comunidade que transitará pelas rodovias gaúchas.

O comandante do 3ºBRBM, ressalta aos condutores que utilizarão as rodovias estaduais do litoral norte durante o veraneio, sejam cautelosos e tenham paciência em seus deslocamentos para a preservação da segurança rodoviária, evitando acidentes e colaborando com o trânsito mais seguro.

Comunicação Social do 3°BRBM.