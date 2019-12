Na noite desta quinta-feira (12/12) os policiais militares do Grupo Rodoviário de Osório, em atividade ostensiva de combate a criminalidade nas rodovias estaduais, e conjuntamente com a Polícia Civil e Força Tática do 2° Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (2ºBPAT), abordaram na ERS-786, Km 0, no município de Osório, um veículo VW/Gol, conduzido por D.E.R, de 46 anos. Durante revista foi localizado no porta malas do veículo 40 tijolos de maconha pesando 25,1 kg.

O indivíduo foi preso e conduzido a delegacia de Polícia Civil de Tramandaí para lavratura do flagrante por tráfico de drogas.

Comunicação Social do 3ºBRBM.