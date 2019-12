CAPÃO DA CANOA – O corpo de José Ricardo da Costa foi encontrado no último sábado (30/11) na Lagoa dos Quadros, na Estrada da Laguna, localizada no fundo do CTG João Sobrinho. O homem foi encontrado desacordado no final da tarde. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local ele já estava sem vida. Após realização da Perícia foi confirmada a morte de José Ricardo por afogamento. A polícia não divulgou qual teria sido a causa do ocorrido.

OUTRA MORTE

Na noite de sábado, um homem foi encontrado morto na Rua Marechal Floriano Peixoto, no Parque dos presidentes, bairro mais perigoso de Tramandaí. Segundo testemunhas, Luis Felipe da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Ele possuía antecedentes por posse de entorpecentes, lesão corporal e roubo. A Polícia Civil investigando o caso para identificar possíveis suspeitos e a causa do crime.