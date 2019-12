Uma Operação policial foi realizada nesta segunda-feira (2) para prender uma quadrilha que vinha praticando diversos crimes de abigeato na região. Chamada de Operação Regresso devido a ser um tipo de crime que não ocorria com frequência (roubo de bovinos com caminhões) desde 2017, a ação mobilizou aproximadamente 80 agentes da Polícia Civil e fiscais agropecuários.

Foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nas cidades de Caxias do Sul, Gravataí, Viamão e Minas do Leão. Ao todo oito pessoas foram presas, sete preventivamente e uma em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a polícia, a quadrilha realizava os crimes nos municípios de Capivari do Sul, Maquiné, Mostardas, Osório, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, entre outros municípios.

De acordo com a polícia, pelo menos 300 animais foram furtados em 2019 na região. Os animais seriam transportados por caminhões para a região Metropolitana, sendo que alguns ficavam em confinamento para serem abatidos posteriormente.

Novas buscas não estão descartadas na tentativa de prender outros envolvidos nos crimes de abigeato não só no Litoral Norte, mas em todo o Estado.