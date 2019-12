Boletins com localização dos equipamentos serão repassados semanalmente aos veículos de comunicação

Uma ação inédita para a educação no trânsito vai envolver as principais rotas de veraneio dos gaúchos. A partir desta semana, os usuários de rodovias estaduais saberão quais estradas terão fiscalização reforçada com radares móveis.

A ação é coordenada pela Secretaria de Logística e Transportes e realizada em conjunto com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). A iniciativa consiste na divulgação de boletins semanais nos veículos de comunicação, com a localização de rodovias onde haverá fiscalização com o uso dos equipamentos.

“Esse monitoramento abrange tanto as estradas do litoral quanto de outras regiões onde também há aumento na circulação de veículos, como a Serra Gaúcha”, detalha o secretário Juvir Costella. “O objetivo é conscientizar os motoristas e lhes dar a certeza de que o Estado se faz presente, atuando pela segurança de sua viagem.”

Cerca de 80 radares móveis reforçam o monitoramento nas estradas estaduais durante o período de veraneio. Esta semana, os equipamentos operam nas seguintes rodovias, entre outras:

– ERS-324, entre Passo Fundo e Iraí;

– ERS-135, entre Passo Fundo e Erechim;

– RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria;

– ERS-734, entre Rio Grande e Cassino;

– Rota do Sol, entre Caxias do Sul e Terra de Areia;

– Estrada do Mar, entre Osório e Torres.

O reforço na fiscalização por radares móveis e a divulgação das rodovias monitoradas integram as ações do RS Verão Total, promovido pelo Governo do Estado. A operação – que reúne secretarias, órgãos e entidades – tem o intuito de melhorar os serviços prestados à população nos principais destinos da temporada. As atividades vão até 2 de março de 2020.

Texto:Júlio Cunha Neto / Ascom Selt

Foto: Comunicação Social do CRBM