Inicia-se à zero hora desta sexta-feira (20/12) a Viagem Segura de Natal. O reforço das ações de fiscalização e de educação, que soma a atuação de diversos órgãos para prevenir acidentes de trânsito no Estado, segue por seis dias, até a meia-noite de quarta-feira (25/12). Por ser um período de festividades e de aumento no números de deslocamentos pelas rodovias do Estado, a intensiva será retomada novamente no Ano Novo.

Análise estatística realizada pelo DetranRS aponta que o Natal ocupa a 4ª posição no ranking das datas comemorativas mais violentas, depois do Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia do Trabalhador. Considerando o período entre 2007 e 2018, a média nos feriados de Natal dos últimos anos foi de 6,9 vítimas fatais/dia. Isso corresponde a dizer que a cada três horas e vinte e nove minutos, uma pessoa perdeu a vida no trânsito. No ano passado, foram 31 mortes nos quatro dias da operação de Natal, consideradas as vítimas que vieram a óbito em até um mês pós-acidente.

Esta é a 111ª edição da Viagem Segura, coordenada pelo DetranRS. A iniciativa completou oito anos de atuação no último feriado de 15 de Novembro, com o objetivo de preservar vidas. Juntos, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Brigada Militar (BM), Comando Rodoviário da BM (CRBM), e Polícia Civil fiscalizaram 5,8 milhões de veículos, o que corresponde a quase 84% da frota do RS, que é de 6,9 milhões (até outubro/2019).

Também colaboram com a Viagem Segura órgãos de trânsito municipais (EPTC na Capital), ANTT, DNIT, Cetran/RS, Daer, Empresa Gaúcha de Rodovias, Famurs, e representantes da sociedade.

Apoio da Balada Segura no Litoral

As equipes de fiscalização do DetranRS estarão reforçando as ações da Viagem Segura neste Natal no Litoral. O objetivo é coibir a combinação de álcool e direção e outros comportamentos de risco no trânsito também nas praias.