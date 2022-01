Ação em Arroio do Sal apreendeu arma, munições, drogas e aproximadamente mil reais.

A Brigada Militar (BM) segue intensificando o combate à criminalidade em todo o Litoral Norte gaúcho. Entre segunda (10) e terça-feira (11), quatro homens foram presos na região pelo crime de tráfico de drogas. As ações distintas ocorreram nos municípios de Capão da Canoa, Torres e Tramandaí.

Na segunda-feira, em Torres, os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) receberam informações de que dois indivíduos estariam vendendo drogas no bairro Belvedere. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, onde avistaram os suspeitos.

Com os homens foram encontrados: um revólver calibre 32 milímetros com numeração raspada e sete munições intactas, três porções de maconha, duas porções de cocaína, um aparelho celular e 24 reais. De acordo com a BM, os criminosos, que são irmãos, foram presos em flagrante e levados à Delegacia de Polícia (DP) para o registro de ocorrência.

Também na segunda, um homem foi preso com entorpecentes no bairro Parque Antártica, em Capão da Canoa. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pelos agentes do 2º BPAT. Conforme a Brigada, o indivíduo foi abordado após apresentar atitude suspeita. Com ele foram encontradas 22 pedras de crack, duas balanças de precisão e R$ 388,00.

Já na madrugada de terça-feira (11/01), mais um homem foi preso com drogas, desta vez em Tramandaí. O indivíduo, de 19 anos de idade, estava trafegando em uma motocicleta próximo ao Terminal Turístico, quando foi abordado pelos policiais. Durante a ação foram apreendidas 15 porções de cocaína e três de maconha e 32 reais em dinheiro.

Além disso, os PMs apreenderam a moto do homem, a qual apresentava irregularidades. O criminoso foi conduzido a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente, levado ao sistema prisional.

Ação em Torres apreendeu dinheiro, objetos, um arma, munições e cinco porções de drogas.

MAIS DE 11 QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS EM OSÓRIO

Dois homens foram presos pela Brigada Militar com mais de 10 quilos de drogas, na noite de quarta-feira (12), em Osório. Uma guarnição da BM realizava patrulhamento na praia de Atlântida Sul quando os policiais avistaram dois homens em atitude suspeita.

Durante revista pessoal foram encontradas drogas com os dois indivíduos. Segundo a Brigada, a dupla confessou que escondia o restante dos entorpecentes em uma residência. Ao todo, foram apreendidos 10,7 quilos de maconha, 10 gramas de cocaína, duas balanças de precisão e um carregador de pistola com cinco munições calibre nove milímetros.

Também em Osório, uma guarnição do policiamento ostensivo deslocou ao distrito de Aguapés para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. O indivíduo foi preso em flagrante.

No local, os policiais militares tomaram conhecimento que havia um veículo clonado e drogas. Segundo a BM, o Chevrolet/Cobalt estava em situação de furto desde o dia 31 de agosto do ano passado, crime registrado na cidade de Sapucaia do Sul. Durante a ação, os policiais apreenderam 768 gramas de maconha e 39 gramas de cocaína escondidas em um galinheiro.

Na madrugada de quinta (13), mais um homem foi preso com drogas em Osório. O indivíduo de 45 anos foi preso em flagrante quando realizava o serviço de tele-entrega dos entorpecentes. Com ele foram apreendidas 48 porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 281,00.

Todos os criminosos foram presos e levados à Delegacia de Osório, onde foram registradas as ocorrências e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.

Brigada aprendeu aproximadamente 10,7 quilos de drogas em Atlântida Sul.

AÇÃO EM CONJUNTO

Na noite de quarta-feira (12), uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de drogas em Capivari do Sul. Os policiais realizaram o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um desmanche da cidade. Durante a ação, os agentes encontraram dentro do porta-malas de um veículo uma caixa de alumínio contendo aproximadamente 16 tijolos de maconha, 83 invólucros de cocaína e mais de seis mil reais. O proprietário do local foi identificado e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

CASAL PRESO E MENOR APREENDIDO

A Brigada Militar prendeu um homem e uma mulher e apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, na madrugada de quinta-feira (13), em Tavares. Durante patrulhamento no bairro Doze de Maio, os PMs avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem um dos homens gritou para alguém pegar a arma, momento em que uma mulher saiu na porta de casa com uma faca.

Os policiais deram ordem de parada para a mulher, a qual adentrou na residência e soltou a faca que portava. Após precisarem a força, os policiais conseguiram conter a mulher. Em busca pessoal e na residência foram localizadas 70 pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 369,00. O trio foi apresentado na Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido, para o registro de ocorrência.

OUTRAS PRISÕES

Na terça, outras quatro pessoas foram presas por tráfico na região. Em Capão da Canoa, um homem de 20 anos foi preso no bairro Santa Luzia. Com ele foram apreendidos 18 comprimidos de ecstasy, duas porções de maconha, um celular e R$ 160,00. Em Arroio do Sal, um indivíduo foi preso no Balneário Alfa. Durante a ação, a BM apreendeu um revólver calibre 38 milímetros, 10 munições, 12 porções de maconha, seis porções de cocaína, três balanças de precisão, um celular e 943 reais.

As outras duas prisões foram efetuadas em Tramandaí. Com a dupla, os policiais encontraram 12 porções de maconha, uma balança de precisão, dois celulares e R$ 1.835,00 (mil oitocentos e trinta e cinco reais). Todos os presos foram levados à Delegacia e depois, conduzidos ao sistema prisional.

Já na madrugada de quarta-feira (12), um homem de 37 anos foi preso pela Brigada em Cidreira. Após receberem informações sobre um indivíduo traficando na cidade, os PMs foram até o bairro Parque dos Pinos, onde abordaram o suspeito e efetuaram a prisão. Durante a ação foram apreendidas 25 porções de maconha, 14 pedras de crack e uma porção de cocaína, além de dinheiro. O material estava dentro de uma pochete carregada pelo homem. O traficante foi preso e conduzido a DP de Cidreira para o registro de ocorrência.

Para fechar, também na quarta, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 31 anos de idade, vendendo drogas na frente de sua residência, em Capão da Canoa. Com ele foram apreendidos: drogas, dinheiro, um celular e uma balança de precisão. O indivíduo preso e conduzido a DP de Capão, onde foi registrada a ocorrência.

Fotos: BM

