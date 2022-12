165 ANOS DE OSÓRIO CONTOU COM DIVERSAS ATRAÇÕES

Na sexta-feira (16), o município de Osório completou 165 anos de emancipação e para comemora mais um aniversário, a prefeitura realizou uma série de atrações. Para isso, o trânsito no Centro da cidade acabou tendo que ser interrompido em algumas ruas, entre às 15h de sexta e as 12h de sábado. Sofreram alterações a Avenida Jorge Dariva, Avenida Sete de Setembro, Rua Barão do Rio Branco, Rua Vinte e Quatro de Maio e a Rua Anphilóquio Dias Marques.

Na noite de sexta, centenas de pessoas estiveram presentes a estrutura montada ao lado da Estação Rodoviária para acompanhar as apresentações do Estúdio de Arte e Dança Marli Bublitz, e da Banda Municipal. Na sequência, que subiu ao palco foi a Banda Rota 66. E fechando a noite, foi a vez do Grupo Maskavo agitar o público presente.

As atrações seguiram no sábado (17). A partir das 12h houve a realização ao vivo do Programa Balanço Geral da Rede Record RS, com apresentação do jornalista Samuel Vettori e também a presença de Jéssica Weber. Durante o programa houve apresentações musicais, distribuição de prêmios e muito mais.

Balanço Geral da Record RS foi apresentado direto de Osório, no sábado (17).

No final da tarde, começaram as apresentações musicais com Vitor & João Pedro e o cantor Rafa Moura e Banda. Para a encerrar a programação de aniversário do município, houve o tão esperado show com Marcos e Belutti, os quais apresentaram alguns de seus principais sucessos durante a carreira, incluindo as músicas: ‘Domingo de Manhã’, ‘Eu Era’, ‘Romântico Anônimo’, e ‘Tão Feliz’, entre outras.

Show de Marcos e Belutti levou centenas de pessoas a palco montado em frente da prefeitura osoriense.

NATAL DOS BONS VENTOS

Além da comemoração do Aniversário de Osório, a programação do Natal dos Bons Ventos seguiu durante o final de semana. Na sexta-feira, o Salão da Baixada recebeu o Encontro de Terno de Reis, além da chegada do Papai Noel. No sábado (17), teve o Natal do Medianeira, a partir das 14h, na sede do CCBM. Também no sábado, a partir das 16h, houve o Rural Festival Multicultural. O evento contou com apresentações, exposições, City Tour, Feira de Produtos Orgânicos, Roda de Conversa, entre outras atividades. As ações aconteceram na Igreja São Sebastião, no Morro da Borússia. Já a partir das 19h, o Salão da Borússia recebeu uma apresentação do Terno de Reis, além da chegada do Papai Noel. E no domingo (18), as comemorações foram em Atlântida Sul, com a chegada do Papai Noel realizada na Praça da Integração.

A programação segue esta semana. Na quarta-feira (21), irá ocorrer o Natal em Passinhos, a partir das 19h, direto da praça do bairro. O evento contará com apresentação da Banda Municipal, com Encontro de Terno de Reis e a chegada do Papai Noel. Já na sexta (23), às 19h e 30min, terá o Cortejo de Natal, na Praça da Catedral. Lembrando, que este será o último dia do Show de Luzes, que tem ocorrido diariamente em dois horários: às 20h e 30min e 21h.

CARREATA DOS BONS VENTOS

A tradicional Carreata Natal dos Bom Ventos realizada pela Acio ocorreu na manhã de sábado (17). A saída aconteceu em frente a Associação Comercial, na João Sarmento, 249, na região central da cidade. Após, os participantes saíram em direção à Rua Marechal Floriano Peixoto, passando pela ERS-030, pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Rua Costa Gama, Avenida Brasil, além das Ruas Marcílio Dias, Ildefonso Simões Lopes, Santos Dumont e Júlio de Castilhos, encerrando o trajeto na Rua João Marques, em frente ao Banrisul, na Praça Central. Lembrando que a programação do Natal dos Bons Ventos irá se encerrar no dia 07/01, com o Natal Acio.

Fotos: PMO

.