16º Art In Vento conhece seus vencedores

OSÓRIO – Chegou ao término na noite de sexta-feira (4), a 16ª edição do Art In Vento. A última peça apresentada no palco da Câmara de Vereadores foi Beco de Três Ruas do Teatro Centelha de Montenegro, com direção Dani Reis. No final da noite, na Biblioteca Fernandes Bastos, houve a tradicional Sessão Maldita, com a peça MacBeth In Pop – Guerras Urbanas do Grupo Teatral de Osório 1º ATO, com direção de Henrique Leal.

Na tarde de sábado (5), ocorreu a entrega das premiações das categorias Estudantil e Amador. “Foi uma grande responsabilidade, ainda mais em função de estarmos voltando depois de anos de pandemia e a palavra que resume o evento é gratidão… gratidão a todos que ajudaram o Art In Vento acontecer”, declarou a assessora de Cultura Karla Janayna.

Antes da entrega da premiação foi realizada uma homenagem ao ator e diretor Mauro Soares, falecido no último dia 24 de fevereiro. Foi mostrado um vídeo com depoimentos de amigos, familiares e colegas de Mauro. Após, foi realizada a premiação. Neste ano, o evento contou com os seguintes avaliadores: Carine Sette, Henrique Leal e Rodrigo Azevedo na categoria Estudantil; e Jaqueline Pison, Luiza Sanguiné e Jonathan Rosa na categoria Amador Infantil e Adulto.

Os troféus foram entregues por Alesson, Bruno, Henrique Leal, Jaqueline Pison, Jonathan Rosa, Karla Janayna, Laisa Tressoldi, Larissa Sanguiné e Taila Coelho. Após a entrega da premiação foi realizada a tradicional foto oficial com todos os premiados dando encerramento a 16ª edição do Art In Vento. A seguir veja os premiados em cada categoria:

CATEGORIA ESTUDANTIL

Caracterização: Julia e Antônia(O Diário de Anne Frank)

Iluminação: Marlon Britto(Terra sem Homens)

Cenário: Marlon Britto (Terra sem Homens)

Trilha Sonora: João Nunes (Confissões)

Texto Original: Marlon Britto(Terra sem Homens)

Ator Coadjuvante: João Vitor (O Mágico de Oz)

Atriz Coadjuvante: Sofia Souza (O Mágico de Oz)

Ator: Rickelme Couto (O Diário de Anne Frank)

Atriz: Julia Osório, Manoela Freitas, Maria Alice e Taís Miguel(Terra sem Homens)

Prêmio Especial do Júri: Professoras de Ensino Religioso e Artes da Escola Rural de Osório Ermira e Fabíola.

Direção: Marlon Britto(Terra sem Homens)

Melhor Espetáculo (júri popular) e Melhor Espetáculo: O Diário de Anne Frank do Grupo Linguarudos da Escola 16 de Dezembro de Osório, com direção de Rickelme Couto.

CATEGORIA AMADOR INFANTIL

Caracterização: Cia Teatral Era Uma Vez (A Noiva do Mar)

Iluminação: Everton Vieira (O Lobo Disfarçado)

Cenário: Paulo Carneiro (Circo Zika)

Trilha Sonora: Cia Teatral Era Uma Vez (A Noiva do Mar)

Texto Original: Bianca Flores (O Lobo Disfarçado)

Ator Coadjuvante: Gustavo Flores de Azevedo (Lobo Disfarçado)

Atriz Coadjuvante: Ludimila Magnoli (A Noiva do Mar) e Bianca Flores (O Lobo Disfarçado)

Ator: Paulo Carneiro (Circo Zika)

Atriz: Isabeli da Silveira (O Lobo Disfarçado)

Direção: Bianca Flores (O Lobo Disfarçado)

Melhor Espetáculo (júri popular) e Melhor Espetáculo: O Lobo Disfarçado do grupo Casullo de Palmares do Sul, com direção de Bianca Flores.

O Lobo Disfarçado do grupo Casullo de Palmares do Sul foi o campeã

da Categoria Amador Infantil.

CATEGORIA AMADOR ADULTO

Caracterização: Dirce Ortiz, Eduarda Arruda e Mateus Ramires (Beco de Três Ruas)

Iluminação: Dani Reis (Beco de Três Ruas)

Cenário: Dani Reis (Beco de Três Ruas)

Trilha Sonora: Joana Orth (Beco de Três Ruas)

Texto Original: Alexandre Malta, Bruno Barcelos, Raissa Gomes, Tati e Vitor (Arco-Íris sob um Céu Escuro)

Ator Coadjuvante: Ianikson (Beco de Três Ruas)

Atriz Coadjuvante: Luah Sesimbra (Conversas de Botas Batidas sobre Delírios e Náuseas)

Ator: Bruno Mancusso e Paulo Carneiro (Reprises Pareadas)

Atriz: Gabriele Mantezi (Beco de Três Ruas)

Prêmio Especial do Júri: Espetáculo Reprises pareadas do Grupo Circo Rodado de Curitiba (PR)

Direção: Dani Reis (Beco de Três Ruas)

Melhor Espetáculo (júri popular): Arco-Íris sob um Céu Escuro do grupo Metamorphose: Conteúdo Cultural, de Santo Antônio da Patrulha, com direção de Alexandre Malta.

Melhor Espetáculo: Beco de Três do Teatro Centelha de Montenegro, com direção de Dani Reis.

Foto 3

Beco de Três do Teatro Centelha de Montenegro foi o campeão da Categoria

Amador Adulto.

