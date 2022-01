Uma carga com 27 mil doses de vacinas contra a covid-19, recebida na terça-feira (11), foi completamente inutilizada devido um erro no transporte dos imunizantes de Porto Alegre a Osório. As vacinas da farmacêutica Pfizer, destinadas para segunda dose e aplicação de reforço, não estavam acondicionadas na temperatura ideal, entre 2ºC e 8ºC.

As vacinas seriam destinadas aos 23 municípios do Litoral Norte e saíram do Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), em Porto Alegre, em direção à 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), em Osório. Os imunizantes foram colocados em caixas transportadoras, mas as peças de uma espécie de gelo artificial reutilizável que foram utilizadas estavam em temperatura ambiente.

“Houve um desvio da temperatura da recomendada desde o centro de distribuição até a coordenadoria em Osório. Devolvemos a carga ontem mesmo (terça) e conseguimos contornar a situação, com a chegada de novas doses e distribuição às prefeituras”, disse a coordenadoria da 18ª Região, Janete Teixeira.

A carga foi devolvida para avaliação do problema e uma nova foi encaminhada para Osório. Os imunizantes chegaram na manhã de quarta-feira (12), mas as prefeituras de Imbé, Balneário Pinhal e Tramandaí chegaram a suspender as aplicações nessa data. O serviço foi normalizado na quinta-feira (13).

