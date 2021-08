A prefeitura municipal realiza nessa sexta-feira (20), mais uma edição da Sopa Solidária. A ação tem como objetivo contemplar moradores da cidade em situação de vulnerabilidade. Só na 1ª edição, realizada no último dia 30 de julho, foram entregues225 porções de sopas as famílias dos bairros Caravágio, Glória, Medianeira, Pitangas e Primavera.Os organizadores pedem que a família leve um pote para retirar a sopa. A ação ocorre a partir das 16h, no ginásio da Vila Olímpica, na Avenida Marcílio Dias, 850, no bairro Medianeira.

FOTO: Divulgação