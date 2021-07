Homem com CNH falsa é preso na Rota do Sol – Os agentes do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) prenderam um motorista que estava com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A prisão ocorreu na última sexta-feira (16), durante ações de fiscalização realizadas na ERS-486 (Rota do Sol), em Terra de Areia.

Segundo a BM, o homem de 67 anos de idade, conduzia um automóvel Corsa, com placas de Maquiné. Ao ser abordado, o condutor apresentou uma Carteira de motorista da Argentina. Ao consultar o sistema, os policiais constataram que o indivíduo não possuía habilitação nacional.

O idoso chegou a relatar que havia comprado o documento falso na região e pago o valor de 2,5 mil reais. Diante dos fatos, o homem foi preso e conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Terra de Areia, para o registro de ocorrência.

HOMEM PRESO – A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (19), em Tramandaí, um homem de 31 anos, após ter descumprido medida de proteção preventiva. A prisão ocorreu no bairro São Francisco II. Segundo o delegado Alexandre Souza, a ex-companheira do preso já possuía “medida protetiva de urgência, entretanto o suspeito insistia em persegui-la, invadindo sua casa, xingando-a, quebrando seus pertences e também indo aos locais que era de seu cotidiano para humilhá-la, inclusive com puxões de cabelo em via pública”. Após a prisão em flagrante, o preso foi encaminhado ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça.

Polícia Civil prende casal por extorsão – A Polícia Civil (PC) prendeu no final da noite de sexta-feira (16), uma travesti de 46 anos e um homem de 28 anos pelo crime de extorsão. Segundo a Polícia, o casal chantageava as vítimas após gravarem vídeos (sem autorização) das relações sexuais com seus clientes, durante os programas.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, a travesti, ao ser contratada para fazer os programas, levava os clientes para o seu apartamento, no Centro de Tramandaí, onde acontecia o crime. Conforme o delegado, o companheiro da travesti ficava escondido gravando os atos sexuais. “Após a gravação, o companheiro saía de dentro do armário e então mostrava o vídeo para as vítimas, passando as ameaçar e divulgar o conteúdo íntimo as suas esposas e familiares, caso não fizessem o pagamento de uma quantia em dinheiro”.

Após investigações, a Polícia conseguiu chegar aos criminosos, efetuando as prisões no apartamento do casal. No local foram apreendidas diversas gravações com os atos sexuais gravados pela dupla, além de uma arma de choque. Ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí (DPPA) e, posteriormente, ao sistema prisional, onde vão permanecer a disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso e não dá mais detalhes sobre as investigações para não atrapalhar no inquérito.