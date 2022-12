3º Mountain Bike Osório acontecerá no domingo

Se encerraram na quarta-feira (30/11), as inscrições para a terceira edição do Mountain Bike Osório. O evento organizado pelo Sesc Osório/Tramandaí e pelo Sindilojas Centro acontecerá no domingo (4) e deve contar com mais de 100 atletas do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros.

Todos os inscritos irão receber um kit atleta com camiseta do evento, sacochila e seguro hospitalar e de vida. Durante toda a prova, haverá pontos de hidratação e fornecimento de frutas aos atletas. O trajeto será de aproximadamente 40 quilômetros, com a largada ocorrendo na Juvesa (quilômetro 97 da BR-101), passando pelo Morro da Borússia. A saída está marcada para às 8h e 30min. A prova será dividida em categorias por sexo e idade, além de modalidade para pessoas com deficiência (PcD), sendo premiados os três primeiros de cada categoria com troféus. Além disso, haverá o Cicloturismo, um passeio para quem estiver a fim de só contemplar as belezas naturais do Morro.

O 3º Mountain Bike Osório conta com apoio da prefeitura local e tem os seguintes patrocinadores: Juvesa Veículos, Guimarães Alimentos e Benetti Bikes.