‘Bazar É Daqui Tem Valor’ acontecerá no domingo

OSÓRIO – Vem aí mais uma edição do Bazar É Daqui Tem Valor. O bazar tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local. Esta edição terá como tema a Festa Junina. Portanto, além dos produtos confeccionados pelos artesãos, o público vai poder encontrar comidas e bebidas típicas da festa.

Vale destacar a presença confirmada do ex-jogador de futebol do Grêmio Douglas. Já a parte musical ficará por conta da dupla sertaneja Anderson e Matheus. O evento realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, ocorre no domingo (3), a partir das 14h e 30min no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central da cidade.

FOTO: Divulgação

