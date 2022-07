O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) completou no último dia 19 de julho, 97 anos de fundação. E como presente de aniversário, a instituição de saúde recebeu um trabalho de embelezamento do seu jardim. O serviço, totalmente gratuito, foi realizado pela empresa de Jardinagem Gramoterra, com sede no município de Xangri-lá.

Foto: Divulgação

