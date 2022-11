59º Congresso da Adjori-RS aconteceu em Santa Cruz

Entre os dias 11 e 13 de novembro, a cidade de Santa Cruz do Sul recebeu o 59º Congresso da Associação dos Jornais do Interior do RS (Adjori-RS). O evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS), o deputado Valdeci Oliveira.

A programação contou com diversas atividades incluindo palestras sobre “Ideias não são metais que se fundem”, com a participação dos empresários jornalistas Hélio Corrêa da Silva, do jornal diário e TV Bom Dia, de Erechim; Mauri Spengler, da Gazeta de Campo Bom; e Laércio Rigon, da Gazeta da Serra, de Carazinho. O evento também contou as seguintes palestras: Ferramentas Google para sites de notícias, apresentada por Jancler Capellete, diretor da Aspin Tecnologia; Da máquina de escrever ao smartphone: jornalismo na revolução digital, proferida pelo jornalista Fábio Jacques; O jornal e seu marketing: do planejamento à execução, proferida por Jivago Calderaro, publicitário diretor comercial da Logic-Press; Comunicação Pública e seus desafios e a proximidade do governo estadual com os jornais, proferida pelo secretário adjunto de Comunicação do Estado do RS, Carlos Ismael Moreira; “Da capa à contracapa: um jornal deve comunicar para viver ou viver para comunicar?”, Proferida pelo especialista em Branding Marketing, designer gráfico Paulo Azevedo; e sobre o selo da Adjori proferida pela diretora do Jornal Correio Livre, Andréia de Barros, de Nova Prata.

Durante a abertura, foi realizada a posse da nova diretoria que ficará na gestão da entidade pelo período de 2022 a 2024. A presidência da Adjori-RS ficou com Omar Luz, diretor do Jornal Momento de Osório, que assumiu o cargo no lugar de Jair Francisco de Souza. A seguir veja como ficou a nova gestão:

DIRETORIA

Presidente: Omar Luz – Jornal Momento (Osório)

1º Vice-presidente: Laerson Rigon de Souza – Gazeta da Serra (Sobradinho)

2º Vice-presidente: José Antônio Jacinto Teles Junior – Correio Vacariense (Vacaria)

1º Tesoureiro: Renato Marodin – Jornal O Celeiro (Santo Augusto)

2º Tesoureiro: André Dreher – Jornal Riovale (Santa Cruz)

1º Secretário: José Milton Silveira Pires – Jornal Tri Bom (Viamão)

2º Secretário: Ricardo Flores de Lima (Jornal de Nova Petrópolis)

CONSELHO FISCAL

José dos Santos do Jornal do Mar (Torres); Leandro Galante do Jornal O Estafeta, (Veranópolis); Hardo Pluck do Jornal A Semana (Alvorada); Carlos Alberto Gelmini do jornal Contexto (Carlos Barbosa); Jeazon Costa do Jornal da Primeira Hora (Eldorado do Sul) e Rogério Luís Pereira do jornal O Pequeno Aprendiz (Canoas).

CONSELHO DE ÉTICA

Mauri Spengler do jornal A Gazeta (Campo Bom); Carlos Porciúncula Saraiva do Jornal de Capão (Capão da Canoa); Júlio Cezar da Silva do Jornal O Imigrante (São Leopoldo); Milton Taborda do Jornal Tribuna da Produção (Palmeira das Missões); Francisco Cerutti do jornal O Alto Uruguai (Frederico Westphalen); e Hélio Rubem Corrêa da Silva do Jornal Bom Dia (Erechim).

Na primeira reunião dos conselhos foram eleitos os presidentes, ficando como presidente do Conselho Fiscal Carlos Alberto Gelmini, do jornal Contexto, de Carlos Barbosa; e Mauri Spengler, jornal A Gazeta, Campo Bom, como presidente do Conselho de Ética da Adjori-RS.

Presidente da Adjori-RS Omar Luz, ao lado dos novos conselheiros.

PRÊMIO ADJORI

Como já é de costume, durante o Congresso ocorreu a entrega do 5º Prêmio Adjori-RS de Jornalismo que reconhece os melhores jornais do Interior do Estado. A diretoria Cultural da entidade, por meio do coordenador Delair Francisco Koch, organizou o Prêmio que teve parceria com a Associação Riograndense de Imprensa (ARI), responsável pela avaliação dos trabalhos.

No total, foram avaliados 54 trabalhos de nove jornais que se inscreveram em sete categorias. O júri foi presidido pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo da ARI Luiz Adolfo Lino de Souza, formado pela diretoria da Associação Riograndense de Imprensa, presidente José Nunes, diretores Paulo Eduardo Barbosa, Vera Guimarães, Antônio Goulart e Thamara Costa Pereira.

A revelação dos vencedores deu-se na noite de sábado no salão de eventos do Soder Hotel com presença de diretores de jornais e convidados especiais. As Menções e os troféus foram entregues pelos presidentes da Adjori-RS Omar Luz, da Adjori Brasil José Roberto Deschamps, da Assembleia Legislativa Valdecir Oliveira e da ARI José Nunes. A seguir veja a lista com todos os premiados:

PREMIAÇÃO

Anúncio

1º: O Celeiro de Santo Augusto

2º: A Gazeta de Campo Bom

3º: Bom Dia de Erechim

Apresentação Gráfica

1º: O Estafeta de Veranópolis

2º: Gazeta da Serra de Sobradinho

3º: Bom Dia de Erechim

Caderno Temático

1º: O Alto Uruguai de Frederico Westphalen

2º: Jornal Riovale de Santa Cruz do Sul

3º: O Estafeta de Veranópolis

Editorial

1º: A Gazeta de Campo Bom

2º: Correio Livre de Nova Prata

3º: O Estafeta de Veranópolis

Coluna

1º: Correio Livre de Nova Prata

2º: Gazeta da Serra de Sobradinho

3º: O Alto Uruguai de Frederico Westphalen

Fotografia

1º: Estafeta de Veranópolis

2º: Contexto de Carlos Barbosa

3º: O Alto Uruguai de Frederico Westphalen

Reportagem

1º: O Celeiro de Santo Augusto

2º: O Estafeta de Veranópolis

3º: Riovale de Santa Cruz do Sul

OS MELHORES DO ANO

Troféu Ouro: O Estafeta (Veranópolis)

Troféu Prata: O Alto Uruguai (Frederico Westphalen)

Troféu Bronze: Correio Livre (Nova Prata)

Jornal O Estafeta de Veranópolis foi o grande campeão do 5º Prêmio Adjori-RS de Jornalismo.

Fotos: Divulgação