Em vista comunitária na região central de Máquiné, os policiais militares do 8° BPM tiveram a honra de conhecer a senhora Anili Donada, e seu esposo Sr. Hilário Donada, o qual foi integrante do Batalhão Suez, enviado ao Oriente Médio como parte das Forças de Paz da ONU no conflito existente entre o Estado de Israel, o Egito, e seus vizinhos árabes a partir de 1956.

Em 1988, as Forças de manutenção da paz das Nações Unidas receberam a outorga do Prêmio Nobel da Paz – Os Boinas Azuis da Paz.

O simpático casal convidou os policiais militares para saborear um mate enquanto seu Hilário relembrava as histórias vividas por ele em missão de paz.

COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 8° BPM

TEXTO: Sd Deise Saucedo

CRÉDITOS: Sd Wallyson Silva