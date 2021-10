Foi realizada na tarde de quarta-feira (13), na Câmara de Vereadores, uma solenidade em alusão aos 51 anos do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM) completados no último dia 13 de maio. O ato contou com diversas autoridades civis e militares e com a presença Banda de Música da Ajudância-Geral da BM.

Durante a cerimônia foram entregues Comendas do 8º BPM, Medalhas Mérito Atlântico Sul e Medalhas de Serviço Policial. Ao todo, 31 autoridades civis e militares foram homenageadas. Entre os homenageados está o comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o coronel Leandro Oliveira da Luz, que afirmou que “comemorar o aniversário de uma Unidade da Corporação é celebrar o presente e valorizar o passado”.

O presidente do Legislativo local, o vereador Ed Moraes (MDB), ressaltou a importância da Brigada Militar (BM): “A Brigada Militar é grande, invicta e valorizada porque cumpre bem sua missão, em suas diferentes modalidades de atuação”, declarou. Ed, que é major da Reserva da BM, também foi um dos homenageados com a Comenda do 8º BPM.

Representando o Executivo local, o vice-prefeito Martim Tressoldi, relembrou sua experiência na vida militar, por ter atuado no Exército Brasileiro durante 20 anos, e relacionou o trabalho da Brigada Militar em proteger a sociedade à necessidade de uns ajudarem os outros, como foi demonstrado pela pandemia.

Já o comandante do 8º BPM, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, afirmou que “o Batalhão vem cumprindo com maestria a missão de policiamento ostensivo, em busca da paz social e da sensação de segurança para as comunidades”. Ele ainda destacou que os agraciados com a Comenda do 8º BPM e com as medalhas levam um pouco da história do Batalhão para suas vidas.

A seguir veja a lista com os 31 homenageados:

COMENDA DO 8º BPM

Coronel Vanius Cesar Santarosa – Comandante-geral da BM

Comandante-geral da BM Coronel Cláudio dos Santos Feoli – Subcomandante-geral da BM

Subcomandante-geral da BM Coronel Leandro Oliveira da Luz – Comandante do CRPO Litoral

Comandante do CRPO Litoral Coronel Fernando Gralha Nunes – Comandante do Comando de Policiamento da Capital

Comandante do Comando de Policiamento da Capital Coronel André Ilha Feliú – Comandante do Comando de Polícia de Choque

Comandante do Comando de Polícia de Choque Tenente-Coronel Cláudio Azevedo Goggia – Comandante do 4º Regimento de Policia Montada

Comandante do 4º Regimento de Policia Montada Tenente-Coronel Aurélio da Rosa – Comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas

Comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas Tenente-Coronel da Reserva José Carlos Trevisan – Ex-comandante do 8º BPM e coordenador do Grupo Golfinho

Ex-comandante do 8º BPM e coordenador do Grupo Golfinho Major da Reserva Ed Moraes – Presidente da Câmara de Vereadores de Osório

Presidente da Câmara de Vereadores de Osório Major Luiz César Lima dos Santos – Chefe da Agência Regional de Inteligência do CRPO Litoral

Chefe da Agência Regional de Inteligência do CRPO Litoral Major Rúbia do Nascimento Bruck Carini – Chefe da Seção de Logística e Orçamento do CRPO Litoral

Chefe da Seção de Logística e Orçamento do CRPO Litoral Major Fábio Hax Duro – Subcomandante do 8º BPM

Subcomandante do 8º BPM Major Daniel Marobin – Comandante da Esfes Osório

Comandante da Esfes Osório Capitão Juliano Marques Araújo – Comandante da 3ª Companhia do 8º BPM

Comandante da 3ª Companhia do 8º BPM 1º Tenente Marcos Antônio de Oliveira da Rocha – Comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 8ºBPM

Comandante do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 8ºBPM Soldado Rosimar Vieira de Assis – Integrante da Patrulha Comunitária Comercial da 1ª Companhia do 8º BPM

Integrante da Patrulha Comunitária Comercial da 1ª Companhia do 8º BPM Soldado Joice Eduiges Ferreira da Silva dos Santos – Auxiliar da Seção de Justiça e Disciplina do Estado Maior da Brigada Militar (SSJD/EMBM) do 8º BPM

Auxiliar da Seção de Justiça e Disciplina do Estado Maior da Brigada Militar (SSJD/EMBM) do 8º BPM Soldado Bernardo Podgaietsky – Agência Local de Inteligência do EMBM/8ºBPM

Agência Local de Inteligência do EMBM/8ºBPM Soldado QPM-1 (Qualificação Policial Militar 1) Marcio dos Santos Prado – Integrante do Policiamento Ostensivo da 1ª Companhia do 8ºBPM

Integrante do Policiamento Ostensivo da 1ª Companhia do 8ºBPM Soldado QPM-1 Reginaldo Souza da Silveira – Integrante da Força Tática 8º BPM

Integrante da Força Tática 8º BPM Soldado QPM-1 Rodrigo Mathias – Integrante da Força Tática do 8º BPM

Integrante da Força Tática do 8º BPM Soldado QPM-1 Dionatas Santos de Souza – Integrante da Força Tática do 8º BPM

Integrante da Força Tática do 8º BPM Soldado QPM1 Bruno Mostardeiro de Aguiar – Integrante da Força Tática do 8º BPM

Integrante da Força Tática do 8º BPM “In Memorian” do Soldado Paulo Renato Mendes dos Santos, morto em ação numa ocorrência de assalto a um banco no município de Caraá, em 2008.

MEDALHA MÉRITO ATLÂNTICO SUL

Juíza Conceição Aparecida Canho Sampaio – Diretora da Comarca de Osório

Diretora da Comarca de Osório Fernando Andrade Alves – Promotor de Justiça do Ministério Público em Osório

Promotor de Justiça do Ministério Público em Osório Diná Giovana Sessim Borges – Presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Mostardas

Presidente do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) de Mostardas MEDALHA DE SERVIÇO POLICIAL

2º Sargento Jair Gomes Pacheco – Medalha S3 Categoria Ouro pelos 30 anos de serviço na BM

Medalha S3 Categoria Ouro pelos 30 anos de serviço na BM 2º Sargento Paulo Roberto Senador de Oliveira – Medalha S3 Categoria Ouro pelos 30 anos de serviço na BM

Medalha S3 Categoria Ouro pelos 30 anos de serviço na BM Soldado Marcelo da Cunha Vidal – Medalha S2 Categoria Prata pelos 20 anos de serviço na BM

Medalha S2 Categoria Prata pelos 20 anos de serviço na BM Soldado Jones Antônio Maggionni – Medalha S1 Categoria Bronze pelos 10 anos de serviço na BM

Foto: BM

