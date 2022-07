A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação informa que no sábado (30) terá expediente das 8h e 30min às 12h. Entre os serviços disponíveis estará a atualização do Cadastro Único (CadÚnico), novos cadastros, Campanha do Agasalho e atendimento do Centro de Referência da Assistência Social (Cras).

Foto: Divulgação

