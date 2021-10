A prefeitura osoriense, por meio da Secretaria de Saúde, comunica aos moradores beneficiários do Bolsa Família que está aberto o período para pesagem. Estão sendo chamadas famílias com crianças de até sete anos de idade, mulheres de 14 a 44 anos e todas as gestantes. É necessário levar os Cartões do Bolsa Família, de Vacinação e de Gestante. O processo está sendo realizado de segunda a sexta-feira (em horário comercial), em todos os Postos de Saúde.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some