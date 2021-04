Na manhã de quarta-feira (14), os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) receberam uma denúncia sobre um licenciamento ambiental vencido no Condomínio Jardim da Lagoa, na localidade de Palmital, em Osório. O documento foi entregue pela bióloga responsável pelo cumprimento de Notificação Ambiental confeccionado na última quinta-feira (8).

Os Policiais Militares (PMs) foram até o local e comprovaram o fato, o que confirma que as informações apresentadas na autorização são falsas. Segundo a BM, no local, houve a destruição da vegetação arbórea nativa do Bioma da Mata Atlântica de uma área de aproximadamente 1.025 m² (metros quadrados), com o predomínio do estágio médio de regeneração. Diante dos fatos, o proprietário do condomínio foi autuado e vai responder por crime ambiental. A nossa equipe tentou entrar em contato com os responsáveis pelo condomínio e com a bióloga, mas não recebemos resposta. A polícia segue investigando e não revelou mais detalhes sobre o caso.