A Brigada Militar (BM), por meio do 8oBatalhão de Policiamento Militar (BPM) realizou na madrugada deste domingo (20), uma operação de combate ao crime de abigeato no interior do município. Durante a ação, os policiais avistaram um veículo em situação suspeita, com três homens, e resolveram realizar a abordagem.

Durante a revista no automóvel foi encontrada uma espingarda calibre 20 milímetros com 18 munições intactas, além de quatro facas e duas cordas. Segundo a BM, a arma de fogo estava com a numeração raspada. Diante dos fatos, o trio foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia da cidade, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM