O Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) divulgou o resultado de uma operação de fiscalização realizada nessa terça-feira (23). Após as investigações, os policiais conseguiram localizar uma criação ilegal de pássaros. Ao todo, foram apreendidas 29 aves silvestres, incluindo espécies como azulão, canário da terra, coleiro e trinca ferro.

Segundo o CABM, nenhuma ave estava registrada no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Além dos animais, foram apreendidas diversas gaiolas, entre outros objetos. O responsável pelo local foi notificado e autuado pelo crime ambiental. A ação mobilizou o 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) junto com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

FOTO: BM