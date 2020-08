A Receita Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira (19), uma carga com mercadorias contrabandeadas. Ao todo, foram confiscadas 900 mil canetas, totalizando o valor de 250 mil reais. Segundo os agentes informaram, a carga que estava vindo do Uruguai, foi apreendida em um caminhão, que trafegava pela BR-101, no município de Torres. O proprietário do veículo foi preso e encaminhado a Delegacia de Polícia de Torres, onde foi registrada a ocorrência.

“A ação impediu que mais de cem mil reais fossem sonegados da sociedade brasileira, bem como impediu que materiais de uso escolar fossem introduzidos no mercado brasileiro sem a devida certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)”, destacou a assessoria da Receita Federal.

FOTO: Receita Federal