Um morreu na madrugada desta segunda-feira (21), após sofrer um acidente de trânsito na BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima de 31 anos de idade, seguia no sentido Litoral – Capital, em uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister Vermelha, com placas de Terra de Areia, quando perdeu o controle da direção e acabou caindo na altura do quilômetro 68 da rodovia, dentro do túnel. O acidente ocorreu por volta da 1h e 35min.

O motociclista, que estava sozinho, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), porém não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Vale ressaltar que a identidade da vítima não foi divulgada. A polícia está investigando o caso e ainda não identificou o que teria ocorrido o acidente.

Foto: PRF