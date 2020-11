Ocorreu um acidente de trânsito no final da manhã desta quarta-feira (25), na altura do quilômetro 10 da BR-290 (Freeway). A colisão entre um automóvel e um caminhão com botijão de gás causou a morte de três pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão Forf/Cargo com placas de Criciúma (SC), seguia na rodovia no sentido Porto Alegre-Litoral quando teria perdido a direção, atravessado o canteiro central e atingido o automóvel, um CR-V Honda com placas de Gramado, na Serra.

O caminhoneiro de 64 anos de idade, identificado como Antônio Colombo, e os dois ocupantes do carro morreram no local. Antônio estava vindo de Santa Catarina e seguia em direção a Canoas, na região Metropolitana, onde seria entregue a carga com os botijões de gás. No automóvel estavam o empresário Vinicius Zorzanello, de 43 anos, e a esposa Adriana Koetz Zorzanello, de 41 anos. Os dois eram sócio-proprietário do Toro Bar e Restaurante, localizado em Gramado. O casal seguia em direção a Xangri-lá, onde, segundo informações, iriam abrir uma filial do empreendimento.

O casal deixa dois filhos, um menino de 12 e uma menina de sete anos. Além das três pessoas, dois cachorros, que estavam no carro, também acabaram morrendo. Já a carga do caminhão ficou espalhada pela pista e o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para apagar alguns focos de incêndio na rodovia. O trânsito chegou a ficar bloqueado nos dois sentidos e só foi liberado por volta das 14h.

Foto: PRF