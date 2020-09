Um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (25) envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu por volta das 19h, na ERS-389, Rodovia Nelson Gonçalves (antiga Estrada do Mar), próximo ao posto de combustível ‘Amigos do Mar’, localizado entre o acesso a praia de Atlântida Sul e a rótula com a ERS-786.

Os automóveis envolvidos no acidente são: um Toyota Corolla, um Volkswagen Up e um Cherry Face. Segundo o Corpo de Bombeiros de Osório, os motoristas do Corolla e do Up sofreram ferimentos leves. Um deles foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) em Osório. Já o outro foi encaminhado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Segundo informações, ambos foram atendidos e já foram liberados. Já a motorista do outro veículo acabou saindo ilesa da colisão.

O trecho chegou a ficar interrompido por aproximadamente 30 minutos para a retirada dos veículos, atendimento aos feridos e limpeza da pista. O Pelotão Rodoviário de Tramandaí auxiliou os motoristas que passavam pelo local durante a ocorrência. A Brigada Militar chegou a ser acionada, mas não informou as causas do acidente.

FOTO: Litoral na Rede