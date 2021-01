Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis na noite deste domingo (17), na ERS-486 (Rota do Sol), causou a morte de uma mulher e deixou outras duas pessoas feridas. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente ocorreu por volta das 19h, na altura do quilômetro 11 da rodovia, próximo ao túnel.

De acordo com o CRBM, um Pálio com placas de Caxias do Sul, na Serra, seguia em direção ao Litoral quando teria invadido a pista contrária e atingido de frente um automóvel Fiat Toro, com placas de Imbé. Infelizmente, devido a colisão, uma passageira de 42 anos de idade, que estava no Pálio, acabou morrendo no local. O motorista do Pálio e outra passageira precisaram ser encaminhados ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, porém não corriam risco de morte. Já os ocupantes do Fiat não se feriram. Nenhum dos nomes dos envolvidos no acidente foram divulgados.

O trânsito chegou a ficar bloqueado em um sentido e só foi liberado após a retirada dos veículos, o atendimento das vítimas e a realização da perícia. Além da CRBM, a ocorrência contou com o auxílio das equipes do Pelotão de Bombeiros Militar de Terra de Areia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Foto: CRBM