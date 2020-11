Um acidente envolvendo três veículos no quilômetro 40 da ERS-389 (antiga Estrada do Mar) deixou três pessoas feridas. A colisão ocorreu próximo do acesso ao distrito de Arroio Teixeira, em Capão da Canoa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo Vectra conduzido por um homem, de 68 anos, seguia no sentido Capão – Torres, quando invadiu a pista contrária e foi em direção aos dois outros carros que vinham no sentido contrário.

O primeiro veículo, um Celta, conduzido por uma jovem, de 19 anos, conseguiu desviar e acabou saindo da pista, parando em um barranco. Já o automóvel que vinha atrás, um Fiesta, onde estava uma mulher, de 30 anos, acabou colidindo frontalmente no outro carro.

Os dois motoristas acabaram ficando presos nas ferragens e foram socorridos pelos Bombeiros. Ambos precisaram ser foram encaminhados para o hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, em estado regular. Já a jovem sofreu ferimentos leves, mas também foi levada para atendimento médico. Ainda segundo os bombeiros, nenhuma das vítimas apresentava sinais de embriaguez. Todos receberam atendimento e posteriormente foram liberados. Nenhuma das pessoas teve o nome divulgado.

Os dois sentidos da rodovia chegaram a ser totalmente bloqueados e só foram liberados após o atendimento as vítimas e a retirada dos veículos. A ocorrência ocorreu na noite da última sexta-feira (6).

Foto: Divulgação