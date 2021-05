Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos ocorreu na tarde de segunda-feira (26), em Imbé. Segundo a Brigada Militar (BM), a colisão ocorreu na Avenida Paraguassu, no bairro Presidente. Felizmente ninguém ficou ferido. Após o acidente, o motorista do furgão Renault envolvido na colisão, acabou fugindo do local. Os Policiais Militares (PMs) realizaram buscas na região e conseguiram localizar o automóvel estacionado no pátio de uma residência.

Dentro do furgão foi apreendida uma carga contrabandeada contendo aproximadamente mil pacotes de cigarros. O automóvel e os produtos apreendidos foram levados a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência. Já o condutor do veículo não foi localizado e segue sendo procurado.

Essa foi a segunda apreensão de contrabando no Litoral Norte em uma semana. Na noite da última sexta-feira (23), os agentes da Receita Federal apreenderam um caminhão com 300 caixas de cigarros, vindos do Paraguai. A carga foi avaliada em aproximadamente 750 mil reais. A ação foi realizada em Torres, na divisa com Santa Catarina.

Foto: BM