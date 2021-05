Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta elétrica deixou uma mulher ferida na manhã de quarta-feira (28). A colisão ocorreu na altura do quilômetro 19 da ERS-389 (antiga Estrada do Mar), no trevo de acesso de Atlântida Sul, em Osório. Segundo os agentes do Grupo Rodoviário de Tramandaí, o automóvel Ford Fiesta com placas de Bento Gonçalves (na Serra), estaria tentando acessar a rodovia, quando acabou colidindo contra a bicicleta, que seguia no sentido Osório – Xangri-lá.

A ciclista, de 36 anos, sofreu escoriações leves e foi levada pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), para ser atendida. Já o motorista do automóvel, teria relatado aos policiais que não viu a bicicleta. Ele realizou o teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Após ser ouvido, o homem foi liberado.

OUTRO ACIDENTE

Na noite de quarta, outro acidente na região deixou uma mulher gravemente ferida. Imagens de Segurança flagraram o momento em que uma mulher é atropelada por um carro na Avenida Castelo Branco, em Torres, por volta das 19h. O motorista do veículo, um Fiat Uno, fugiu do local sem prestar atendimento.

A vítima de 19 anos, identificada como Kamyla Lopes Tormes, foi socorrida e enviada em uma ambulância do Samu para o Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre. Segundo informações de familiares, a jovem está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave. A Polícia Civil está investigando o caso e segue a procura do homem que teria cometido o atropelamento e fugido do local.

Foto: Divulgação