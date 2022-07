Acidentes deixam pessoas feridas no Litoral

Um caminhão betoneira que transportava concreto tombou na altura do quilômetro 16 da ERS-389 (Estrada do Mar). O acidente aconteceu na madrugada de sexta (8), em Osório. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o motorista teria perdido o controle da direção e caído em um valão com água. Felizmente ninguém se feriu.

O trânsito precisará ser bloqueado nesta terça-feira (12) para a retirada do veículo, que permanece no local do acidente. O bloqueio ocorrerá no sentido Osório – Xangri-lá, a partir das 9h. Conforme o CRBM, a previsão é de que a retirada do veículo seja concluída em até duas horas.

OUTROS ACIDENTES

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um automóvel aconteceu no final da tarde de sexta-feira (8), na Estrada Geral da Borússia, em Osório . De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o condutor da moto, com placas de Caraá, bateu em um Fiat Pálio, com placas de Osório.

A vítima de 28 anos, que trabalha no Frigorífico Borússia, seguia para a casa quando teria atingido a porta traseira esquerda do automóvel. Conforme os bombeiros, o homem sofreu traumatismo craniano e lesões nos braços e pernas. O motociclista foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde segue internado, em estado grave. Já o motorista do carro não se feriu.

Já na noite de domingo (10), os agentes do CRBM foram acionados por volta das 20h para atenderem um acidente na altura do quilômetro da ERS-486 (Rota do Sol), em Itati. A colisão envolveu um caminhão e um automóvel, que capotou no interior de um túnel. No acidente, uma pessoa ficou ferida com lesões, sendo devidamente socorrida e encaminhada para atendimento médico. A pista chegou a ficar parcialmente bloqueada para atendimento da ocorrência e voltou a normalidade após a retirada dos veículos.

Veículo capotou no quilômetro seis da Rota do Sol, em Itati.

Fotos: CRBM

