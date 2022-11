Acidentes provocam quatro mortes em estradas do Litoral

O final de semana foi marcado por diversos acidentes de trânsito em estradas da região. Na manhã de sexta-feira (11), uma mulher ficou ferida após colidir contra um caminhão na altura do quilômetro 86 da ERS-030, na localidade de Capão da Areia, em Osório.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima, de 37 anos, seguia na condução de um Ford Ka, no sentido Osório – Tramandaí, quando acabou atingindo um caminhão que entrava na pista. Ela foi levada ao Hospital com ferimentos leves. Já o motorista do caminhão não se feriu. O trecho chegou a ficar bloqueado por aproximadamente 40 minutos para atendimento a vítima, retirada dos veículos e limpeza da pista.

MORTE NA ESTRADA DO MAR

Também na manhã de sexta, uma mulher morreu durante um acidente envolvendo um Fiat Uno, com placas de Balneário Gaivota (SC), e uma Tracker, com placas de Porto Alegre. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 86 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Torres.

De acordo com o CRBM, o Uno seguia no sentido Sul da pista quando acabou colidindo frontalmente contra o outro veículo que seguia no sentido contrário. O motorista do Uno, que não teve a identidade e a idade reveladas, acabou morrendo no local. A passageira do Uno e um casal e uma criança que estavam na Tracker sofreram ferimentos e precisaram ser levados para hospitais da região para receberem atendimento.

MOTOCICLISTA FERIDO

Um homem de 44 anos ficou ferido durante um acidente de trânsito na manhã de domingo (13). A vítima seguia na condução de uma motocicleta Yamaha, pela ERS-030 em direção a BR-290 (Freeway), quando foi atingido por Fiat Pálio. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 82 da rodovia, em Osório. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) para receber atendimento. Segundo o CRBM, tanto ele quanto o condutor do Fiat, de 77 anos, passaram pelo teste do bafômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade.

GRAVE ACIDENTE NA ROTA DO SOL

Duas pessoas morreram e seis pessoas ficaram feridas em acidente no início da noite de domingo, na ERS-486 (Rota do Sol). A colisão que envolveu quatro veículos ocorreu na altura do quilômetro 50, na localidade de Barra dos Quirinos, em Terra de Areia.

Testemunhas relataram que uma caminhonete Ford, com placas de Gramado, seguia em direção a Capão da Canoa, quando invadiu a pista contrária e atingiu um Saveiro, com placas de Cachoeirinha. Na sequência, outros dois automóveis, um Citroen (com placas de Balneário Camboriú – SC) e um Fox (com placas de Cachoeirinha) também foram atingidos.

O condutor da Saveiro, de 34 anos, morreu no local. Já a passageira do mesmo carro, acabou sendo levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O motorista do Ford, que apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do etilômetro. Ele foi preso e levado à Delegacia, onde foi registrada ocorrência. Já os demais feridos foram levados a hospitais da região, mas sem risco de morte.

OUTRA MORTE DA ROTA DO SOL

Também no domingo, uma mulher morreu em outro acidente de trânsito na Rota do Sol, dessa vez no trecho de Itati. A vítima, que não teve a identidade divulgada, era passageira de uma caminhonete Montana. O condutor do veículo acabou ficando em estado de choque e precisou ser levado ao Hospital para receber atendimento. Já a condutora do outro veículo, um Pajero não se feriu.

Conforme o CRBM, a colisão teria sido provocada por uma ultrapassagem perigosa. Segundo os policiais, testemunhas relataram que dois carros seguiam no sentido Litoral – Serra, quando um tentou passar o outro em uma curva. O motorista da Montana, que seguia na mesma direção, tentou desviar e acabou colidindo com a Pajera, que descia a Serra. Os automóveis não foram identificados e a Polícia está investigando o ocorrido.

Vítimas em acidente em Terra de Areia estavam a bordo de um Saveiro,

com placas de Cachoeirinha.

Fotos: CRBM