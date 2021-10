A Agafuc é a única equipe 100% no Campeonato Brasileiro de Futebol Cinco (para deficientes visuais) após duas rodadas disputadas. Na tarde de terça-feira (26), o time de Canoas derrotou o Ismac de MS pelo placar de 5 a 0. O resultado confirmou a classificação dos gaúchos para as quartas de final da competição com uma rodada de antecipação.

Jogando como franco atirador, o Ismac até tentou jogar de igual com a Agafuc nos primeiros minutos de jogo. Porém, conforme o tempo foi passando, os atuais tricampeões brasileiros começaram a tomar conta da partida e começaram a construir a goleada ainda no primeiro tempo.

Aos três, após cobrança de falta, Ricardinho recebeu de Tiago Paraná, puxou para a direita e mandou a bola na trave. Aos quatros minutos e meio, nova falta. Paraná rolou para Ricardinho, o camisa 10 trouxe para o meio e chutou no canto para abrir o marcador para a Agafuc, em 1 a 0. Logo na sequência, Nonato recebeu a bola e de frente para o gol tirou do goleiro Erick para fazer o 2 a 0.

Aos cinco minutos e meio, teve cobrança de escanteio para a Agafuc: Ricardinho tabelou com Paraná e chutou cruzado para a defesa de Erick. Aos seis minutos, Ricardinho marcou o terceiro. O osoriense foi levando, passou por todo o time do Ismac e cara a cara com o goleiro fuzilou para fazer o 3 a 0.

Com o placar praticamente resolvido na primeira etapa, o treinador na Agafuc resolveu tirar Ricardinho para a entrada de Maurício. Mesmo diminuindo o ritmo, o time gaúcho ainda conseguiu chegou ao quarto gol antes do intervalo. Aos 14 minutos, Tiago Paraná fez bela jogada individual e arriscou um chute cruzado, sem chances de defesa para Erick.

SEGUNDO TEMPO

Sem Ricardinho, a Agafuc voltou para a segunda etapa criando muitas oportunidades, sempre com Nonato. Aos dois minutos, o camisa 11 recuperou a bola de Moisés e na entrada da área chutou de bico para fora. No lance seguinte, Nonato atravessou a quadra com a bola, fez o que quis com a marcação, mas na hora da finalização a bola acabou explodindo na defesa. Já as três minutos e meio, Nonato passou no meio de dois marcadores e chutou forte no canto, a bola bateu na trave, no goleiro Erick e acabou saindo pela linha de fundo.

O goleiro do Ismac conseguiu evitar uma goleada ainda maior. Aos sete minutos e meio, Maurício gingou na frente da marcação e finalizou forte para a bela defesa de Erick, no reflexo. Aos 11 minutos, logo após voltar a quadra, Ricardinho recuperou a bola no meio na quadra, avançou até a entrada da área e chutou cruzado para mais uma defesa de Erick.

O Ismac, em uma das poucas jogadas que criou, chegou a assustar com o chute de longe do argentino Max Espinillo, o qual passou a direita do gol de Luan. Depois disso, a Agafuc começou a tocar a bola e deixar o tempo correr.

Mesmo administrando, a equipe gaúcha teve chances para ampliar o marcador, chegando ao seu quinto próximo do final da partida. Aos 15 minutos, Ricardinho passou por três e chutou na entrada da área, obrigado Erick se esticar todo para fazer a defesa com o pé. Em pouco mais de 30 segundos Nonato voltou a guarda e marcou mais um gol. No primeiro lance ele recebeu de Ricardinho de frente para o gol e chutou de bico para a defesa de Erick. Aos 18 minutos e meio, Nonato passou por dois marcadores e novamente cara a cara com Erick, dessa vez não perdoou, fazendo o segundo dele no jogo e fechando o placar em 5 a 0.

CLASSIFICADOS

Com a vitória, a Agafuc chegou a seis pontos e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final do Brasileiro de Fut 5. O time volta a campo nesta quarta-feira (27), às 13h e 30min para enfrentar a Apadevi da Paraíba. Toda a competição está sendo transmitida de maneira gratuita na Página do Youtube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). Vale ressaltar que a final também vai ser transmitida pelo Sportv, na TV fechada.

A seguir veja os resultados da segunda rodada do Brasileiro de Futebol Cinco, a tabela de classificação e os jogos da 3ª rodada que acontece nesta quarta (27):

2ª RODADA: Cedemac 2 x 0 Urece; Apadv 0 x 0 Apce; ICB 0 x 2 Maestro; AMC 3 x 0 Escema; Agafuc 5 x 0 Ismac; e Apadevi 0 x 0 Uniace.

Cedemac 2 x 0 Urece; Apadv 0 x 0 Apce; ICB 0 x 2 Maestro; AMC 3 x 0 Escema; Agafuc 5 x 0 Ismac; e Apadevi 0 x 0 Uniace. GRUPO A: Agafuc-RS (6), Apadevi-PB (2), Uniace-DF (1) e Ismac-MS (1).

Agafuc-RS (6), Apadevi-PB (2), Uniace-DF (1) e Ismac-MS (1). GRUPO B: Apace-PB (4), Cedemac-MA (3), Apadv-SP (2) e Urece-RJ (1).

Apace-PB (4), Cedemac-MA (3), Apadv-SP (2) e Urece-RJ (1). GRUPO C: Maestro-PR (4), AMC-MT (4), Escema-MA (3) e ICB-BA (0).

Classificam para o mata-mata os oito melhores times no geral, independentemente da chave que estão.

3ª RODADA: Maestro x Escema; ICB x AMC; Ismac x Uniace; Agafuc x Apadevi; Urece x Apace; e Cedemac x Apadv.

Foto: CBDV

