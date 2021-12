Um homem acabou ferido durante uma briga no final da tarde de domingo (5). O caso ocorreu na Estação Rodoviária de Tramandaí. Na Avenida Fernandes Bastos, na região central da cidade. A vítima, de aproximadamente 60 anos de idade, estava acompanhada de uma mulher.

A discussão teria começado após a filha da mulher ter descoberto que ele havia vendido a passagem da mãe, que iria para Porto Alegre. Com isso, a jovem acabou ficando furiosa e partindo para cima do homem com tapas, socos e puxões de cabelo. Durante um momento, a mulher chegou a tentar pegar a bengala de um senhor, que estava esperando o ônibus, para agredi-lo, mas acabou sendo contida.

Um homem, que via as agressões, tentou apartar a briga com auxílio do marido da agressora. Após muita discussão, o homem que apartou a briga, que é policial civil e estava de folga na ocasião, acionou a Brigada Militar (BM). Diante da situação, o marido da agressora acabou saindo de carro, deixando a companheira sozinha.

Não bastasse isso, ainda sobrou para a compradora da tal passagem, que levou um tapa e um empurrão da jovem. A agressora ainda tentou agredir novamente o homem antes de deixar a rodoviária a pé.

A vítima acabou sofrendo um corte no rosto e foi atendido por dois soldados do Exército, que aguardavam o ônibus. Após 25 minutos, a ambulância do Corpo de Bombeiros chegou a Rodoviária de Tramandaí. Os agentes socorreram o ferido, o qual foi encaminhado a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA), juntamente com a mãe da agressora.

O QUE A POLÍCIA DISSE

Em contato com a Brigada Militar (BM), foi informado que foi realizada a chamada pelo 190, porém, devido ao policiamento estar atendendo outras ocorrências, não foi possível os Policiais Militares (PMs) atenderem o chamado. Já a Polícia Civil, afirmou não ter sido registrada nenhuma ocorrência sobre esse fato, mas que vai averiguar o ocorrido.

