A Cooperativa de produtores agrícolas de Osório não parou durante a pandemia e ainda obteve novos contratos de fornecimentos de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos.

Neste período o Supermercado Nacional passou a adquirir parte da produção para suas lojas de Imbé, Tramandaí e Xangrilá através do programa Clube do Produtor o que fez a cooperativa aumentar a movimentação de hortifrúti nestes meses de pandemia e que durante o verão irá ainda mais ter de aumentar a produção para atender a demanda.

Também as prefeituras de Xangrilá, Arroio do Sal, São Leopoldo e Canoas que tinham já adquirido em 2019 devem todas voltarem a novas aquisições. Nestas a Cooperativa já prepara a cesta de alimentos, devidamente embaladas para que sejam distribuídas às famílias carentes no programa nutricional e alimentar desenvolvidos por estas. Com isto o esforço da Coopviva é para aumentar o número de agricultores a fornecerem para a Cooperativa e também contratar pessoal para realizar a classificação e embalagem para atender dentro dos prazos e quantidades exigidas pelos contratantes.

Produção entregue na cooperativa é preparada para embalagem e quantidades a serem entregues de acordo com os contratos firmados.

Sacolas de produtos hortifrutigranjeiros a serem entregues para famílias em São Leopoldo.