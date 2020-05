Teve início no dia 18 desse mês mais um curso de formação de Soldados da Brigada Militar (BM). No município, os 126 alunos que vão participar do curso na Escola de Formação e Especialização (Esfes) da BM foram submetidos a testes do Covid-19 na última sexta-feira (22), os quais foram aplicados pela equipe do Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre. Também realizaram os exames o efetivo da Esfes. Felizmente, todos os testes deram negativos para o novo coronavírus.

Esse foi mais um procedimento adotado pela Corporação para validar o estado de saúde dos novos alunos, impedindo possível propagação de Coronavírus entre eles, aos militares que vão ser os instrutores no curso e a comunidade osoriense a qual os alunos vão estar se inserindo.

O comandante da Esfes da cidade, o major Aurélio da Rosa, afirmou que antes de se apresentarem nos locais dos cursos, os 860 alunos da formação deste ano já haviam passado por avaliação dos sintomas da Covid-19, a fim de seguirem para as atividades iniciais. Vale ressaltar que junto com o fardamento distribuído aos alunos-soldados, a Brigada Militar entregou máscaras brancas e escudo facial de acrílico, para serem utilizados em todas as atividades.

Após se apresentarem na última segunda-feira (18), os futuros policiais militares se foram dispensados para período de adaptação, principalmente para providenciar locais de moradia, já que não poderão ficar alojados no quartel, devido às normas de distanciamento social. A tropa retornou para a Escola nesta segunda-feira (25), quando começaram as atividades. Já as aulas presenciais estão previstas para iniciar no dia oito de junho. O curso tem o total de 1.650 horas, porém devido a pandemia, não há uma previsão para término das atividades e nem para a formatura dos alunos.

