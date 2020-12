O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceitou, na última sexta-feira (18), o registro da candidatura da chapa Capão Não Pode Parar (PSDB/Cidadania/Republicanos/Patrio-ta/PTB/MDB) composta pelo candidato a prefeito Amauri Magnus (PTB) e pela candidata a vice Juliana Martin (MDB). Na decisão, o Ministro do TSE, Mauro Campbell Marques, verificou a falta de provas que comprovassem que Amauri cometeu atos ilegais durante seu mandado como prefeito de Capão.

Com isso, após mais de um mês das eleições municipais, finalmente Amauri Magnus foi confirmado como prefeito de Capão da Canoa. Ele foi reeleito com 48, 21% dos votos válidos. Essa é a primeira vez na história que o município do Litoral Norte tem uma reeleição. Magnus assume seu segundo mandado em 1o de janeiro e vai comandar o Executivo de Capão no próximo quatriênio (2021-2024).

Foto: Divulgação