O presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte) e prefeito de Imbé, Pierre Emerim, esteve reunido nessa terça-feira (30/06), por meio de videoconferência, com o governador Eduardo Leite. Em pauta diversos assuntos de interesse regional, principalmente a colocação do Litoral Norte como bandeira vermelha no Distanciamento Controlado instituído pelo Governo do Estado e possíveis saídas para que a região retorne a bandeira laranja ou amarela. Também participaram da reunião o vice-governador, Ranolfo Vieira, e o presidente do Consórcio de Saúde da Região e prefeito de Xangri-lá, Cilon Rodrigues.

A Amlinorte acredita que, por ter um público flutuante, a regiãoé classificada de forma errada. São contabilizados 397 mil habitantes nas 23 cidades, mas os números, contestados pela Amlinorte são maiores. “Isso reflete no Fundo de Participação dos Municípios e em outros tantos recursos que possam ser recebidos”, destacou Emerim, lembrando que a esperança era o censo 2020, que foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.

Pierre apresentou dados, como consumo de energia elétrica das cidades, geração de lixoe a aplicação de vacinas. “Somente nos idosos, a cobertura vacinal total foi de 150%. Tivemos um aumento de 25% no consumo de energia elétrica neste mês, em comparação ao mesmo período do ano passado. Antes mesmo da pandemia já apresentávamos uma população altíssima”, destacou Pierre. Ele ressaltouque os dados de geração e recolhimento de lixo, também estão acima da média.O presidente da Amlinorte também lembrou o baixo número de leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na região, destinadas à Covid-19: 3,25 unidades para cada 100 mil habitantes. Ele comparou os números com outras regiões do Estado. “Na região de Santa Maria são 11,47 leitos, no Sul são 15 e, no Norte, 12 leitos para cada 100 mil habitantes”, destacou.

Diante as colocações pautadas pelo presidente da Amlinorte, o governador Eduardo Leite solicitou que fossem encaminhados os dados levantados pela entidade que comprovam o aumento da população no Litoral Norte, o que poderá servir de base para a destinação de novos leitos para o litoral e aplicação das bandeiras. Também foi definido que serão liberados imediatamente cinco respiradores para os hospitais do litoral, com condições técnicas de instalação e de recursos humanos para atender essa demanda.

AUMENTO NOS LEITOS DE UTI

Foi ampliada em 80% a capacidade de leitos de UTI adulto no Litoral Norte para o enfrentamento à Covid-19. Antes da pandemia, a região tinha 25 leitos em quatro hospitais. Foram habilitados 22 novos leitos, totalizando 47 oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Litoral Norte, até essa terça-feira, era de 89,4%. São 42 pacientes em leitos de UTI, 21 deles suspeitos ou confirmados para coronavírus. Sem a ampliação, o sistema já teria entrado em colapso, pois a lotação estaria em 168%. No Estado, a ampliação de novos leitos habilitados está perto de 70%.

No final da reunião, Leite garantiu que analisará novos parâmetros de distribuição de verbas à região, por meio de dados oficiais e evidências científicas, apontados pelos prefeitos. “Saímos satisfeitos e vamos aguardar, na prática, um resultado efetivo”, declarou o presidente da Amlinorte, Pierre Emerim, ao final da videoconferência.

Foto: Amlinorte