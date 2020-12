Nesta segunda-feira (7), a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), atendeu a vários pedidos de empresas que operam o transporte rodoviário de passageiros. Com isso, novas linhas de ônibus vão ser instaladas, contemplando até mesmo o Litoral Norte gaúcho.

Segundo a Portaria no 1.080 de 20 de novembro de 2020, foram inclusas as seguintes linhas (com saída de Osório): Embu das Artes (SP), Tijucas (SC), Rio de Janeiro (RJ), Resende (RJ), Aparecida (SP), Taubaté (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Paranaguá (PR), Matinhos (PR), Guaratuba (PR), Balneário Camboriú (SC), Itapema (SC), Tubarão (SC), Blumenau (SC) e Jaraguá do Sul (SC). Vale ressaltar que todas essas rotas vão ser realizadas pela empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha S/A. O valor das passagens, horários dos ônibus e outras informações podem ser vistas no site da empresa (www.nspenha.com.br).

Foto: Renato Lobo