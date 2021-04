Na terça-feira (30/03), a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) não atendeu ao pedido da empresa JBL Turismo Ltda para a implantação de novas seções na Linha de ônibus Uruguaiana X São Paulo (SP). Com isso, novas seções da linha de ônibus que seriam instaladas em cidades do Litoral Norte gaúcho não vão poder existir.

Segundo a Decisão no 183 da edição do Diário Oficial da União de 30 de março de 2021, não foram inclusas as seguintes linhas: De Araranguá (SC), Balneário Camboriú (SC), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Garuva (SC), Imbituba (SC), Itajaí (SC), Joinville (SC), Registro (SP), Santa Rosa do Sul (SC), São Paulo (SP), Sombrio (SC) e Tubarão (SC) para Torres e Osório. Também não foram aprovadas as linhas de Osório e Torres para Balneário Piçarras (SC), Barra Velha (SC), Biguaçu (SC), Embu das Artes (SP), Içara (SC), Itapema (SC), Osasco (SP), Palhoça (SC), São Jose (SC), São Jose dos Pinhais (PR) e Tijucas (SC).

Foto: Divulgação