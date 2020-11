No próximo domingo (15), os osorienses vão as urnas para eleger os vereadores, vice e prefeito que vão comandar os poderes Executivo e Legislativo da cidade pelos próximos quatro anos (2021/2025). Em meio a pandemia causada pelo novo coronavírus, inúmeras mudanças vão ocorrer nessas eleições, incluindo as seções eleitorais.

Quase 950 mil gaúchos vão ter o local modificado em razão da redução do número de urnas. A mudança impacta 11,2% do total de eleitores aptos no Rio Grande do Sul, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ao todo, são 329 municípios onde haverá mudança de parte das seções, o que corresponde a 66,1% das cidades gaúchas. A mudança na seção eleitoral não significa que o local de votação será modificado. Uma pessoa que vota em uma escola, por exemplo, seguirá votando lá — o que vai acontecer é que votará em outra sala, onde vai aparecer outro número de seção, diferente do que consta no título de eleitor.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-RS, Daniel Wobeto, haverá pessoas orientando os eleitores nos locais onde, tradicionalmente, estariam localizadas as seções eleitorais. “A pessoa até vai encontrar a plaquinha com a sua seção, mas não haverá urna. Alguém vai estar lá informando que ela deve se dirigir a outra seção. Se ela sai de casa orientada, já pula essa etapa. A redistribuição vale somente para este ano”, explica Wobeto.

Em 2020, 3,6 mil urnas do Rio Grande do Sul foram levadas para Santa Catarina e São Paulo, onde havia falta de equipamentos ou máquinas antigas. Como a licitação aberta pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está parada, não foi possível comprar novas urnas, e o RS perdeu cerca de quatro mil seções eleitorais.

OSÓRIO

Em Osório, 36.252 eleitores estão aptos a votar. Desses, 3.506 (9,6%) tiveram a seção alterada. São 12 seções espalhas por 10 locais de votação que foram retiradas. As maiores mudanças foram na Facos (Unicnec) e na Escola General Osório. Ambas perderam duas seções. Na Unicnec foram retiradas as seções 55 e 71. Já no Gel. Osório foram retiradas as seções 54 e 94.

Também tiveram seções retiradas os seguintes locais: as escolas Nehyta Ramos (70), Osvaldo Amaral (191), Panni (42), Paulo da Silva (106), Polivalente (148), Prudente de Morais (192), Tuiuti (30), além do Clube União (80). Vale ressaltar que os locais de votação continuam os mesmos, o que mudou foi apenas a seção de votação. A seguir veja os locais de votação, com seus respectivos endereços, seções e número de eleitores.

Foto: Divulgação