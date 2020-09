O governo do RS, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), fez a entrega de R$ 1,2 milhão para as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes). Ao todo, 60 Apaes de todo o Estado, incluindo a unidade de Osório, vão receber 20 mil reais cada uma. O valor será utilizado para o combate da Covid-19 e para a qualificação das equipes profissionais no manejo e tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A assinatura dos convênios com as instituições foi realizada nesta quarta-feira (26), durante reunião virtual.

O repasse dos recursos foi publicado por meio da Portaria da SES no 507/2020. De acordo com a diretora do Departamento de Ações em Saúde, Ana Costa, esse dinheiro se reverterá em investimento para que as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas famílias sejam ainda melhor atendidas e tenham melhor qualidade de vida. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, relembrou que o tratamento dessa parcela da população é uma das prioridades do Governo Eduardo Leite.

Vale ressaltar que a Apae de Osório já atende 40 pessoas com esse diagnóstico em diversas cidades da região. A presidente da Associação, Elaine Cardoso, agradeceu o aporte de recursos para o atendimento à essas famílias. “Estamos atualmente realizando nossos atendimentos de forma remota. Poderemos qualificar também esta nova forma de chegarmos aos nossos assistidos”, afirmou.

Foto: SES