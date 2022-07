Apae será referência regional do programa TEAcolhe

OSÓRIO – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da cidade lançou na tarde de quarta-feira (6) o TEAcolhe, programa do governo do Estado de acolhimento a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O programa propõe oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes locais, nas áreas de assistência social, educação e saúde, a partir da metodologia do matriciamento (fortalecer a rede), por meio da constituição de Centros de Referência em TEA, em duas modalidades: macrorregionais e regionais.

Conforme a secretária adjunta da Secretaria de Saúde do Estado, Ana Costa, ao todo, são sete macrorregionais e 30 regionais. Osório será referência regional e atenderá outros 10 municípios do Litoral Norte. São eles: Capivari do Sul, Caraá, Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé, Mostardas, Palmares do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Tavares e Tramandaí. Conforme Ana, a ideia do projeto é que nenhuma pessoa com espectro autista fique desassistida.

Para atender o programa, a Apae receberá o valor de 30 mil reais mensais. O valor será repassado pelo governo gaúcho. Segundo a diretora administrativa da Apae Osório, Elaine Cardoso (Katu), o TEAcolhe vem para auxiliar e a colher os autistas da região, de maneira mais atenciosa, “com mais cuidado e carinho”.

Também presente na cerimônia, o prefeito Roger enalteceu a importância do programa: “Esse é um importante centro de acolhimento para que as famílias tenham esse amparo, essa porta aberta para tratamento, para que tenham suas demandas atendidas. A Apae está de parabéns por aceitar esse desafio e a prefeitura estará trabalhando junto buscando recursos para o que o centro possa seguir funcionando”, declarou o prefeito Caputi.

Também estiveram presentes na cerimônia o presidente da Apae de Osório, Danilo Souza; a representante da Federação das Apaes no RS, Fernanda Girardi; além de demais membros da Apae, secretários municipais, entre outras autoridades. Vale ressaltar que, após o lançamento do programa, foi realizada uma capacitação técnica com participação de profissionais dos 11 municípios contemplados com o atendimento.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some