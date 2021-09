Os agentes da Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) receberam uma denúncia que seriam entregues drogas no presídio. Durante buscas realizadas na manhã de quarta-feira (8), foram apreendidas 800 gramas de uma substância semelhante a maconha e 400 gramas de uma substância semelhante a crack.

A droga foi encontrada escondida no telhado de uma das galerias da PMEO. Além disso, um aparelho celular também foi apreendido. Os materiais foram levados a Delegacia de Polícia (DP) de Osório, onde foi registrada a ocorrência.

FOTO: Susepe

