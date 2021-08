Foi realizada na tarde de sexta-feira (27), a apresentação do pré-projeto da nova ponte que vai ligar os municípios de Imbé e Tramandaí. A apresentação foi realizada pela empresa Beck de Souza Engenharia, responsável pela realização da obra, no gabinete do prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

Conforme a empresa, as prefeituras das duas cidades optaram por dois traçados, cujos estudos foram apresentados: o primeiro é um binário (trajeto de duas vias) com uma passagem de pedestres ligando a avenida Nilza Godoy, na altura das Ruas Alegrete e Caxias, em Imbé, com a Avenida Beira-Rio, na altura das Ruas Alfredo Elias e São Salvador, em Tramandaí. Essa ligação tem 100 metros de comprimento cada uma. A outra opção é sobre a Lagoa do Armazém, ligando a Avenida Porto Alegre, em Imbé, com a Avenida Rubem Berta, em Tramandaí. Essa ligação teria quatro pistas e 1.566 metros de comprimento

O custo do trajeto binário está avaliado em R$ 34.074.370,85 (trinta e quatro milhões setenta e quatro mil trezentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos). Já o valor da obra da ponte sobre a lagoa é de R$ 142.307.406,78 (cento e quarenta e dois milhões trezentos e sete mil quatrocentos e seis reais e setenta e oito centavos).

Presente na apresentação, o deputado federal Alceu Moreira (MDB) falou das dificuldades em se obter o financiamento para a ponte sobre a Lagoa do Armazem, já que a bancada federal dispõe de apenas R$ 250 milhões para ser dividido entre os 36 deputados do RS. Além disso, o parlamentar questionou a questão do tráfego pesado no local. Também presente na cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (AL-RS) Gabriel Souza salientou que “agora pelo menos há uma estimativa de orçamento e que isso já é um começo para iniciar articulações políticas na busca dos recursos”, declarou o deputado estadual.

O próximo passo é a realização do projeto executivo das pontes, que também será feito com recursos federais. Agora, a Beck Engenharia segue os trabalhos para a efetivação do projeto em si e estudos e relatórios de impacto ambiental.

Foto: Divulgação