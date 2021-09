A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã de quinta-feira (9), em Porto Alegre, uma mulher que transportava drogas e uma arma de fogo. A prisão aconteceu no bairro Vila Nova, na Zona Sul da capital, durante patrulhamento de rotina. Segundo a BM, a presa estava trafegando em um automóvel Prisma quando foi abordada.

Com ela foi apreendida uma pistola, a qual, segundo a BM, teria sido furtada do delegado de Polícia Paulo Grillo, em setembro do ano passado, na cidade de Capão da Canoa. Conforme a Polícia, a pistola é uma arma de propriedade particular do delegado registrada na Polícia Federal (PF) – e, portanto, não se tratava da arma de uso funcional.

Conforme o delegado Grillo, também diretor-adjunto do Departamento de Comando e Controle Integrado (DCCI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a arma foi furtada pouco tempo após a compra: “Já tinha perdido as esperanças de achá-la. Soube que está intacta. Foi sorte e competência da BM que está na rua trabalhando”, disse o delegado.

Antes de voltar para as mãos do delegado, a pistola foi enviada para o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para o exame de funcionabilidade que seve como prova para caracterizar o delito de porte de arma. A perícia precisa constatar que a arma está funcionando e também pode coletar eventual digitais que estejam nela.

DROGAS APREEDIDAS

No carro, que estava em situação de furto e as placas clonadas, também foi apreendido aproximadamente 1,5 quilo de drogas como crack, cocaína e maconha. Diante dos fatos, a mulher foi presa e conduzida a 3ª Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Porto Alegre, onde foi registrada a ocorrência.

A presa vai ser indiciada por tráfico de drogas majorado – por ter sido presa próxima de uma escola –, posse de apetrechos destinado ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, receptação de arma de fogo e receptação de veículo, além de adulteração de sinal identificador de veículo.

Foto: BM

